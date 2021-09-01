Як розповів хавбек Динамо, команда знайомиться з вимогами нового головного тренера та його баченням гри. Команда формує напрацювання як на полі, так і на заняттях з тактики.

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Настрій чудовий. Ярмола привіз нові жарти з Лондона, ділиться з нами,

– розповів Шапаренко про атмосферу в команді.

Також він відзначив, що важке штучне поле на "Астана Арена" не може бути виправданням, команда готується показати хорошу гру та здобути максимальний результат.

Матч кваліфікаії на ЧС-2022 Казахстан – Україна відбудеться сьогодні, 1 вересня. Арбітр дасть стартовий свисток о 17:00.