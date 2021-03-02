Вест Хэм активно работает над усилением атакующей линии, но имеет ограниченный бюджет.

Вест Хэм ведет активную подготовку к летнему трансферному окну, чтобы усилить атакующую линию.

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Одним из приоритетных вариантов для лондонцев является нападающий Блэкберна Адам Армстронг, но существует вероятность, что переговоры даже не начнутся.

Рыночная стоимость 24-летнего Армстронга составляет 10 миллионов евро, но Блэкберн требует минимум 20 миллионов, хотя контракт футболиста с клубом завершается уже летом 2022 года. Сообщается, что "молоты" не готовы платить за футболиста такие деньги.

В текущем сезоне Чемпионшипа Армстронг сыграл 31 матч и забил 19 голов.