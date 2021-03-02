Ярмоленку може пощастити: Вест Хем не готовий переплачувати за його конкурента
Вест Хем активно працює над підсиленням атакувальної лінії, але має обмежений бюджет.
Джерело:Daily Mail
Вест Хем веде активну підготовку до літнього трансферного вікна, щоб підсилити атакувальну лінію.
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Одним з пріоритетних варіантів для лондонців є нападник Блекберна Адам Армстронг, але існує ймовірність, що переговори навіть не розпочнуться.
Ринкова вартість 24-річного Армстронга складає 10 мільйонів євро, але Блекберн вимагає щонайменше 20 мільйонів, хоча контракт футболіста з клубом завершується вже влітку 2022 року. Повідомляється, що "молоти" не готові платити за футболіста такі кошти.
У поточному сезоні Чемпіоншипу Армстронг зіграв 31 матч та забив 19 голів.
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