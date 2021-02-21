Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко не захотів змінювати клуб під час зимового трансферного вікна.

За словами Олексадра Денисова, взимку Андрій Ярмоленко мав дуже привабливі трансферні пропозиції, але залишився у Вест Хемі, щоб не випасти з обойми національної команди на Євро-2020.

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"Травма Ярмоленка не така жахлива, як її могли уявити. Залишилося 10-15 днів до відновлення. Андрій дуже сфокусований і дуже мотивований зіграти на Євро-2020. Зараз для нього це дорожче за гроші, важливіше, ніж будь-що.

Під час зимового трансферного вікна було відразу кілька пропозицій щодо того, аби Ярмоленко перейшов в інший клуб, але ці країни не сприяють тому, щоб тебе викликали у збірну. Був конкретний інтерес з боку Саудівської Аравії і з боку Північної Америки, з боку Маямі.

Були кращі умови, але Ярмоленко прекрасно розумів, що у разі цього переходу втратить можливість зіграти на Євро і відмовився від вигідних грошових пропозицій. Він вирішив залишитися у Вест Хемі, набрати форму і обов'язково зіграти у збірній України на Євро", – розповів Денисов.

Зазначимо, що Ярмоленко не потрапляє у стартовий склад Вест Хема, але стабільно виходить на заміну. У поточному сезоні він взяв участь у 21 матчі "молотів", забив 3 голи і зробив 4 асисти.