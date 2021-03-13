Яремчук заинтересовал Арсенал – он может заменить звездного француза
Украинский форвард Роман Яремчук может продолжить карьеру в АПЛ.
Источник:Indosport
Нападающий Гента Роман Яремчук имеет шанс перебраться в английскую Премьер-лигу летом 2021 года.
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"Канониры" ищут замену Ляказетту, которого СМИ сватают в Барселону. Кроме Яремчука, в списке потенциальных кандидатов оказались Одсон Эдуард и Андре Силва. Сообщается, что Яремчук заинтересовал лондонцев своим умением сыграть оттянутого нападающего и удерживать мяч.
В текущем сезоне Яремчук сыграл 32 матча, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.
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