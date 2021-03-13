Украинский форвард Роман Яремчук может продолжить карьеру в АПЛ.

Нападающий Гента Роман Яремчук имеет шанс перебраться в английскую Премьер-лигу летом 2021 года.

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"Канониры" ищут замену Ляказетту, которого СМИ сватают в Барселону. Кроме Яремчука, в списке потенциальных кандидатов оказались Одсон Эдуард и Андре Силва. Сообщается, что Яремчук заинтересовал лондонцев своим умением сыграть оттянутого нападающего и удерживать мяч.

В текущем сезоне Яремчук сыграл 32 матча, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.