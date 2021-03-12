Хавбек Аталанты и сборной Украины Виктор Коваленко рассказал об обустройстве в новой команде.

По словам Виктора Коваленко, четких сроков адаптации он себе не определял, но делает все возможное, чтобы как можно быстрее влиться в коллектив.

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"Очень мешает языковой барьер – сейчас усиленно учу итальянский. Трудно общаться, хотя по-футбольному я все понимаю. Знание языка очень важно в Италии. Начал его изучение, как только узнал, что перехожу в Бергамо, сейчас занимаюсь с преподавателем.

Ну и, конечно, Руслан Малиновский очень помогает, если я что-то не понимаю. Он и его жена подсказывают нам, мне и моей девушке, и в быту. В общем, условия для того, чтобы играть, созданы идеальные. Все зависит только от меня, от моей работы", –рассказал Виктор.

Также хавбек рассказал о тренировках Гасперини, которые недавно стали главной темой украинских СМИ.

"Первое время было трудно, но сейчас уже привык. Дело в том, что в Бергамо я приехал прямо со сборов, в Шахтере мы только приступили к работе после отпуска. Но когда немного набрал форму – втянулся. С этим нет никаких проблем.

В Аталанте, безусловно, все немного по-другому, но ребята меня поддерживают. Говорят, что все так начинали, а самое важное, что в плане физики наша команда одна из лучших в европейском футболе, и это позволяет демонстрировать яркую и результативную игру.

Когда ждать моего дебюта в Бергамо? Надеюсь, что это произойдет уже скоро. Я работаю и хочу показать тренеру, что могу принести пользу команде", – сказал Коваленко.