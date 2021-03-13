Український форвард Роман Яремчук може продовжити кар'єру в АПЛ.

Нападник Гента Роман Яремчук має шанс перебратись до англійської Прем'єр-ліги влітку 2021 року.

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"Каноніри" шукають заміну Ляказетту, якого ЗМІ сватають у Барселону. Окрім Яремчука, у списку потенційних кандидатів опинилися Одсон Едуар та Андре Сілва. Повідомляється, що Яремчук зацікавив лондонців своїм вмінням зіграти відтягнутого нападника та утримувати м'яч.

У поточному сезоні Яремчук зіграв 32 матчі, забив 18 голів та віддав 5 результативних передач.