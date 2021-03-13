Клуб Эдуарда Соболя впервые не победил в чемпионате в новом году. Украинец оказался в эпицентре одного из ключевых эпизодов поединка.

Источник: 24 канал

Лидер Лиги Жупиле отправлялся в гости к середняку чемпионата Шарлеруа с намерением продолжить 10-матчевую победную серию. Последний раз Брюгге не побеждал еще в конце декабря прошлого года.

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Уже на 7-й минуте активность Ханса Ванакена заставила ошибиться оборону. Игрок гостей активно запрессинговал защитников и пробил по пустым воротам с острого угла. Мяч в сетку занес игрок Шарлеруа Дорьен Дессолей.

Усилиями Эдуарда Соболя, который отыграл весь матч, действующий чемпион мог увеличивать преимущество на 61-й минуте. Украинский сборник упал в штрафной после контакта с ивуарийцем Седриком Кипре. Рефери назначить пенальти не решился. А на последней минуте противостояния игрок сборной Ямайки Шамар Николсон сравнял счет ударом головой после углового и лишил Брюгге победы, которая, казалось, уже была в кармане.

Соболь получил третью самую высокую оценку в команде от WhoScored – 6,87. Брюгге продолжает лидировать с 67 очками.

Чемпионат Бельгии, 26-й тур

Шарлеруа – Брюгге 1:1

Голы: Николсон, 90 – Дессолей, 7 (автогол).