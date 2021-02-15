Защитник полтавской Ворсклы Наджееб Якубу видит свое будущее в сборной Украины.

Футболист полтавской Ворсклы Наджееб Якубу мечтает защищать "желто-синие" цвета. Украина стала для ганца вторым домом.

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"Я из Ганы, но хочу играть за сборную Украины. Хочу быть первым темнокожим игроком. Если есть такая возможность, то я, конечно, согласен. Я просто хочу.

Мне в Украине нравится. Это мой второй дом, а Гана – дом, где я вырос. Я соглашусь, если меня позовут за три года. Пути назад нет", – сказал Якубу.

Наджееб вызывался в сборную Ганы U-17 и U-20. В текущем сезоне он сыграл за Ворсклу 14 матчей.