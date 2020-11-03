Украинский легионер "Гента" Роман Яремчук благодаря хорошей результативности попал в пятерку лучших бомбардиров за последние 40 лет. От первого места украинца отделяют 12 голов.

Игрок сборной Украины Роман Яремчук – единственный действующий футболист бельгийского клуба. Хет-трик украинца в последнем матче "Гента" против "Васланд-Беверена" позволил нападающему войти в такой рейтинг лучших, пишет 24 канал.

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Лидером среди лучших бомбардиров есть Вискаал Эрик (1990/95), в его активе 57 голов. Вторым идет Лоран Депуатр, который дважды приходил в команду. Сначала в 2014/16, а второй раз в 2019 году. В его активе 48 мячей.

Тройку лидеров замкнул Эрвин Ванденберг (1990/94) – 47 результативных ударов. Ближайшим конкурентом украинца является Александрос Какламанос (2000/03) – 46 голов.

Яремчук замыкает топ-5 лучших бомбардиров, на его счету 45 голов.

De top 5 doelpuntenmakers van AA Gent sinds 1980:

1. Viscaal Eric ️57

2. Depoitre Laurent ️48

3. Vandenbergh Erwin ️47

4. Kaklamanos Alexandros ️46

5. Roman Yaremchuk ️45 pic.twitter.com/aT4sh6fb1E — AA Gent News (@AAGentNews) November 2, 2020

24-летний Яремчук перешел в "Гент" из "Динамо" Киев за 2 миллиона евро летом 2017 года. Сейчас Тransfermarkt оценивает футболиста в 9,5 миллиона евро. Контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.