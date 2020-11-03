Яремчук – в топ-5 лучших бомбардиров "Гента" за 40 лет
Украинский легионер "Гента" Роман Яремчук благодаря хорошей результативности попал в пятерку лучших бомбардиров за последние 40 лет. От первого места украинца отделяют 12 голов.
Игрок сборной Украины Роман Яремчук – единственный действующий футболист бельгийского клуба. Хет-трик украинца в последнем матче "Гента" против "Васланд-Беверена" позволил нападающему войти в такой рейтинг лучших, пишет 24 канал.
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Лидером среди лучших бомбардиров есть Вискаал Эрик (1990/95), в его активе 57 голов. Вторым идет Лоран Депуатр, который дважды приходил в команду. Сначала в 2014/16, а второй раз в 2019 году. В его активе 48 мячей.
Тройку лидеров замкнул Эрвин Ванденберг (1990/94) – 47 результативных ударов. Ближайшим конкурентом украинца является Александрос Какламанос (2000/03) – 46 голов.
Яремчук замыкает топ-5 лучших бомбардиров, на его счету 45 голов.
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