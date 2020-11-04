Футболист сборной Украины Яремчук признан лучшим игроком чемпионата Бельгии в октябре
Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук признан лучшим игроком бельгийской Лиги в октябре по версии статистического портала Opta.
Об этом сообщает официальный твиттер "Гента". 24-летний футболист забил 6 голов и сделал 1 ассист в 4 матчах.
К теме Яремчук – в топ-5 лучших бомбардиров "Гента" за 40 лет
Также Яремчука включили в команду недели FIFA 21.
Яремчук оформил хет-трик
Роман Яремчук трижды забил "Васланд-Беверену" в 11-м туре чемпионата Бельгии (1:4).
Роман Яремчук забил второй мяч своей команды в этом матче на 29-й минуте, пройдя защитные редуты с центра поля. А потом и довел счет до разгромного на 37-й минуте (3:0).
Еще один гол пяткой от украинского форварда в начале матча не был засчитан. Зато на 44-й минуте Яремчук оформил хет-трик.
Поделиться новостью
Выбор редакции
-
Почему Пятов похож на Буфона, как быть Лунину, чем удивляет Бущан. Объясняет экс-вратарь сборной3 ноября , 11:57
-
Вратарем стал за лишнего веса: эксклюзив с чемпионом мира, которого хочет заполучить "Шахтер"сегодня , 15:11
-
Неделя для сборников: феерия Яремчука, красота Шахова, важная роль Малиновского2 ноября , 12:00