Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук признан лучшим игроком бельгийской Лиги в октябре по версии статистического портала Opta.

Об этом сообщает официальный твиттер "Гента". 24-летний футболист забил 6 голов и сделал 1 ассист в 4 матчах.

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Также Яремчука включили в команду недели FIFA 21.

Scoring his first hattrick and getting 6 goals & 1 assist in 4 games earned Roman Yaremchuk the title of Opta Player of the Month October. Keep it going Chuk! ️ #kaagent #JPL #MadeInProLeague @ProLeague pic.twitter.com/yjiWlw8WU4 — KAA Gent (@KAAGent) November 4, 2020

Интересно! 24-летний Яремчук перешел в "Гент" из "Динамо" Киев за 2 миллиона евро летом 2017 года. Сейчас Тransfermarkt оценивает футболиста в 9,5 миллиона евро. Контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Яремчук оформил хет-трик

Роман Яремчук трижды забил "Васланд-Беверену" в 11-м туре чемпионата Бельгии (1:4).

Роман Яремчук забил второй мяч своей команды в этом матче на 29-й минуте, пройдя защитные редуты с центра поля. А потом и довел счет до разгромного на 37-й минуте (3:0).

Еще один гол пяткой от украинского форварда в начале матча не был засчитан. Зато на 44-й минуте Яремчук оформил хет-трик.