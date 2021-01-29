Несмотря на множество слухов переход украинского форварда Гента Романа Яремчука этого трансферного окна не состоится.

Источник: Команда№1

Футбольный агент Олег Ящук считает, что Роман Яремчук до лета не покинет Гент, хотя им интересуются несколько клубов.

К теме Гент не отпускает Яремчука в Рому – агент назвал впечатляющую сумму, которую требуют за украинца

"В Бельгии играл я, Сергей Серебренников, а учитывая наше нынешнее направление в работе, значит, что мы помогаем ребятам почувствовать вкус настоящего европейского футбола. Бельгийский чемпионат, это как трамплин для еще одного шага вверх".

Правда, не всем удается здесь закрепиться. Легче тому, кто знает местный язык или хотя бы английский. Самый популярный сейчас Роман Яремчук. Это неудивительно, когда форвард забивает. Роман в поле зрения. Хотя слухи небезосновательны, но считаю, что как минимум до конца чемпионата Яремчук играет за Гент, – сказал Ящук.

Напомним, Гент надеется продать Романа Яремчука минимум за 20 миллионов евро.