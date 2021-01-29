Бергамаско надеются убедить донецкий Шахтер отпустить футболиста сборной Украины до завершения трансферного окна.

Источник: Gianlucadimarzio

Аталанта не оставляет надежды оформить переход Виктора Коваленко к завершению зимнего трансферного окна.

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До конца января осталось несколько дней, однако бергамаски верят в успешное завершение переговорного процесса. Сообщается, что итальянцы готовы поддерживать переговоры с Шахтером до последней минуты трансферного окна, ведь руководство клуба видит Коваленко как креативного футболиста, который придаст атаке команды остроты.

Отметим, что действующий контракт Коваленко с Шахтером заканчивается уже этим летом. В текущем сезоне УПЛ Коваленко провел 8 матчей, в которых отметился 4-мя голами.