Попри безліч чуток перехід українського форварда Гента Романа Яремчука цього трансферного вікна не відбудеться.

Джерело: Команда№1

Футбольний агент Олег Ящук вважає, що Роман Яремчук до літа не покине Гент, хоча ним цікавляться декілька клубів.

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"У Бельгії грав я, Сергій Серебренніков, а з огляду на наш нинішній напрям у роботі, виходить, що ми допомагаємо хлопцям відчути смак справжнього європейського футболу. Бельгійський чемпіонат, це як трамплін для ще одного кроку нагору".

Правда, не всім вдається тут закріпитися. Легше тому, хто знає місцеву мову або хоча б англійську. Найбільш популярний зараз Роман Яремчук. Це не дивно, коли форвард забиває. Роман у полі зору. Хоча чутки небезпідставні, але вважаю, що як мінімум до кінця чемпіонату Яремчук відіграє за Гент, – сказав Ящук.

Нагадаємо, Гент сподівається продати Романа Яремчука щонайменше за 20 мільйонів євро.