Яремчук – настоящий бомбардир, – тренер Бенфики Жезуш надеется на Романа в Лиге чемпионов

Бенфика сыграет против ПСВ в рамках квалификации Лиги чемпионов. Наставник лиссабонцев Жорже Жезуш размышляет над ролью Романа Яремчука.

ПСВ стал последней преградой Бенфики перед групповым этапом Лиги чемпионов. Главный тренер "орлов" Жезуш ожидает агрессивного матча за право играть в самом престижном турнире Европы.

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Также наставник лиссабонцев еще не определил, кто будет играть в основе и какой план выберет на игру, но высоко оценил мастерство Романа Яремчука и надеется на его помощь в тяжелом противостоянии.

Роман – нападающий, который очень хорошо ищет пространство, хорошо играет в этой зоне, поэтому он настоящий бомбардир. Существует определенная разница между ним и Рамосом, но для этого мы и искали форварда с новыми характеристиками,

– сказал Жезуш.

Первый матч между ПСВ и Бенфикой состоится сегодня в Лиссабоне, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

Яремчук дебютировал за португальский клуб в матче предварительного квалификационного раунда против Спартака и даже сумел организовать гол.