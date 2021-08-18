ПСВ став останньою перепоною Бенфіки перед груповим етапом Ліги чемпіонів. Головний тренер "орлів" Жезуш очікує агресивного матчу за право грати в найпрестижішому турнірі Європи.

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Також наставник лісабонців ще не визначив, хто гратиме в основі та який план обере на гру, але високо оцінив майстерність Романа Яремчука та сподівається на його допомогу у важкому протистоянні.

Роман – нападник, який дуже добре шукає простір, добре грає у цій зоні, тому він справжній бомбардир. Існує певна відмінність між ним та Рамосом, але для цього ми і шукали форварда з новими характеристиками,

– сказав Жезуш.

Перший матч між ПСВ та Бенфікою відбудеться сьогодні у Лісабоні, стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00.

Яремчук дебютував за португальський клуб у матчі попереднього кваліфікаційного раунду проти Спартака та навіть зумів організувати гол.