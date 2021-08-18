ПСВ стал последней преградой Бенфики перед групповым этапом Лиги чемпионов. Главный тренер "орлов" Жезуш ожидает агрессивного матча за право играть в самом престижном турнире Европы.

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Также наставник лиссабонцев еще не определил, кто будет играть в основе и какой план выберет на игру, но высоко оценил мастерство Романа Яремчука и надеется на его помощь в тяжелом противостоянии.

Роман – нападающий, который очень хорошо ищет пространство, хорошо играет в этой зоне, поэтому он настоящий бомбардир. Существует определенная разница между ним и Рамосом, но для этого мы и искали форварда с новыми характеристиками,

– сказал Жезуш.

Первый матч между ПСВ и Бенфикой состоится сегодня в Лиссабоне, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

Яремчук дебютировал за португальский клуб в матче предварительного квалификационного раунда против Спартака и даже сумел организовать гол.