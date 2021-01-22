Украинец отличился юбилейным взятием ворот.

Счет в противостоянии Генка и Гента был открыт уже на 7-й минуте благодаря усилиям нигерийского форварда хозяев Пола Онуачу. Но уже через три минуты Генк остался в меньшинстве. Роман Яремчук правильно рассчитал рикошет и практически вышел на свидание с вратарем. В последний момент колумбийский защитник Карлос Куэста заплел ноги нападающему и получил прямую красную карточку.

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В компенсированное к первому тайму время Гент воспользовался большинством. Свен Кумс выдал идеальную подачу с правого фланга, а Яремчук головой классно замкнул пас партнера. Для Романа этот гол стал 50-м в футболке "буйволов" (37 в чемпионате, 3 в Кубке Бельгии и 10 в еврокубках).

После перерыва Генк мог вырывать победу благодаря пенальти, впрочем Тео Бонгонда не сумел перехитрить голкипера Гента Синана Болата.

Ничья оставила Генк на второй строчке Лиги Жупиле с 39 очками. Гент идет 13-м и имеет в активе 22 пункта.

Обзор матча

Чемпионат Бельгии, 25 тур

Генк – Гент 1:1

Голы: Онуачу, 7 – Яремчук, 45+3.