"Издевайтесь над футболом, но одержите результат": Вацко умоляет Петракова о выходе на ЧМ-2022

После назначения Александра Петракова эксперты пытаются догадаться, какой рисунок игры будет иметь сборная. По мнению комментатора Виктора Вацко, сейчас это не имеет большого значения.

По мнению журналиста, зрелищность сейчас никоим образом не является приоритетом для главной команды страны. В матчах квалификации на чемпионат мира "желто-синих" должен интересовать исключительно результат.

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Петраков – суровый мужик, он пришел на результат. Пусть они играют в "издевательство" над футболом, но обыграют Казахстан 5:0. Пусть "издеваются" над футболом, как хотят, но 1:0 обыграют Францию или вничью сыграют. Курочка по зернышку,

– сказал Вацко.

Также комментатор отметил, что игра футболистов сборной оставляет желать лучшего, ведь Динамо, в котором много игроков "желто-синих", дома сыграло 1:1 с Ингульцом, а Заря, в которой много претендентов на вызов, уступила Рапиду со счетом 3:0.

Напомним, что 1 и 4 сентября Украина сыграет матчи квалификации на чемпионат мира в Катаре против Казахстана и Франции. Сейчас в активе "желто-синих" всего 3 очка.