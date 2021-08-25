На думку журналіста, видовищність зараз жодним чином не є пріоритетом для головної команди країни. У матчах кваліфікації на чемпіонат світу "жовто-синіх" має цікавити виключно результат.

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Петраков – суворий мужик, він прийшов на результат. Нехай вони грають у "знущання" над футболом, але обіграють Казахстан 5:0. Нехай "знущаються" над футболом, як хочуть, але 1:0 обіграють Францію або внічию зіграють. Курочка по зернятку,

– сказав Вацко.

Також коментатор відзначив, що гра футболістів збірної залишає бажати кращого, адже Динамо, в якому багато гравців "жовто-синіх", вдома зіграло 1:1 з Інгульцем, а Зоря, в якій багато претендентів на виклик, поступилася Рапіду з рахунком 3:0.

Нагадаємо, що 1 та 4 вересня Україна зіграє матчі кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі проти Казахстану та Франції. Зараз в активі "жовто-синіх" лише 3 очка.