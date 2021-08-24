Молодой защитник показывает просто невероятный прогресс, что заметила даже мировая футбольная общественность. Центр спортивных исследований CIES внес его в список 100 главных футбольных талантов мира.

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Наш 18-летний футболист занял 20 место в рейтинге. На первом месте расположился хавбек Барселоны Педри, после него идут форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд и защитник лиссабонского Спортинга Нуно Мендеш. Отмечается, что CIES формировал список из футболистов в возрасте до 20 лет.

В прошлом сезоне Забаный сыграл 36 матчей, забил один гол и отдал результативную передачу. На Евро-2020 он сыграл во всех 5 матчах сборной Украины.