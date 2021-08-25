По мнению журналиста, зрелищность сейчас никоим образом не является приоритетом для главной команды страны. В матчах квалификации на чемпионат мира "желто-синих" должен интересовать исключительно результат.

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Петраков – суровый мужик, он пришел на результат. Пусть они играют в "издевательство" над футболом, но обыграют Казахстан 5:0. Пусть "издеваются" над футболом, как хотят, но 1:0 обыграют Францию или вничью сыграют. Курочка по зернышку,

– сказал Вацко.

Также комментатор отметил, что игра футболистов сборной оставляет желать лучшего, ведь Динамо, в котором много игроков "желто-синих", дома сыграло 1:1 с Ингульцом, а Заря, в которой много претендентов на вызов, уступила Рапиду со счетом 3:0.

Напомним, что 1 и 4 сентября Украина сыграет матчи квалификации на чемпионат мира в Катаре против Казахстана и Франции. Сейчас в активе "желто-синих" всего 3 очка.