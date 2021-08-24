В стартовом составе Бенфики на дуэль с ПСВ нашлось место для Романа Яремчука. Украинский форвард получил от Жорже Жезуша 61 минуту, но результативными действиями не отметился. Как следствие, нулевая ничья, которая вывела команду украинца в групповую стадию! Это при том, что с 32-й минуты португальцы играли в меньшинстве после удаления Вериссимо. Триумф в родных стенах 2:1 неделю назад стал ключевым для Яремчука и партнеров.

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Александр Зубков вышел спасать ситуацию в матче против Янг Бойз. Поражение Ференцвароша в первом поединке 1:2 обязывало венгров атаковать. Игрок украинской национальной команды появился на поле на 71-й минуте при счете 2:2. На тот момент Ференцварош находился в меньшинстве после удаления Айсса Ляйдуни. Однако нашему сборнику не удалось кардинально изменить игру, а без Сергея Реброва Фради остались за бортом группового этапа ЛЧ. В компенсированное время швейцарцы забили и победили на выезде 3:2.

Весь матч за Лудогорец провел Игорь Пластун. Несмотря на победу 2:1 в родных стенах, болгары прекращают борьбу в Лиге чемпионов. Успех Мальме в первом матче 2:0 позволил им пробиться в основную сетку соревнований.

Лига чемпионов, раунд плей-офф квалификации, ответные матчи

ПСВ – Бенфика 0:0

Лудогорец – Мальме 2:1

Голы: Недялков, 10, Сотириу, 60 (пен.) – Бирманчевич, 42.

Ференцварош – Янг Бойз 2:3

Голы: Уинго, 18, Ммаэ, 27 – Зесигер, 4, Фасснахт, 56, Мамбимби, 90+3.