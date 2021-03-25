Битва в Загребе, состоявшаяся 25 марта 1995-го, стала особенной для украинского футбола, ведь в тот вечер в футболке сборной Украины провел свой премьерный матч Андрей Шевченко. В день 26-й годовщины украинского-хорватского противостояния вспоминаем его перипетии вместе с Леоненко, Мизиным, Орбу и другими сборниками.

Впрочем, тот вечер был знаковым для сразу четырех игроков украинской национальной команды: Шевченко, Мизина, Калитвинцева и Мартынова. Все они впервые сыграли за сборную Украины. А еще загребское поражение со счетом 0:4 оставалось для украинцев крупнейшим в течение следующих 25 лет, вплоть до фиаско на "Стад де Франс" 1:7 (за это время наша команда только повторяла антирекорд и проигрывала еще трижды со счетом 0:4).

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"Нам противостоял не просто соперник с приставкой "супер", а действительно сумасшедшая команда, – делится воспоминаниями со Сборная24 Сергей Мизин. – Асанович, Бокшич, Шукер считались тогда игроками топового уровня. К тому же в Загребе собрался полный стадион.

Некоторые игроки боялись даже из раздевалки выйти. Конечно, с первым прикосновением все это прошло, однако реально было непросто. В любом случае мы получили неоценимый опыт. Да, у нас было немало дебютантов, бороться сложно, но мы настраивались и бились как могли.

Если Мизин со временем провел не один поединок в сине-желтой футболке и сделал прекрасную карьеру в сборной, то для Юрия Мартынова этот вызов в национальную команду остался единственным и особенным. Придавало значимости этому факту и то, что в то время его Зирка-НИБАС выступала в Первой лиге!

О том, что лидера кировоградцев вызовут в сборную, говорили заранее. Перед стартом чемпионата Зирка принимала участие в турнире, который проходил в Николаеве. Наблюдал за этим соревнованием и наставник "сине-желтых" Анатолий Коньков. "Сначала ребята не знали, кто я и откуда, – вспоминал Юрий Мартынов. – Шуток было много. Тем более, в коллективе находились четверо одесситов: Букель, Сак, Суслов и Телесненко. Проблем не было – одесситы играли в домино, а киевляне отдавали предпочтение картам на желание. На сборах в Австрии Тяпушкина заставляли проводить разминку, а Леоненко загадали стать на весы, которые во весь голос объявляют результат. Настроение в команде было замечательным".

Мартынов понимал, что впереди его ждет матч против одной из сильнейших команд мира. "Где-то на 12-й минуте я впервые остановился. Приходилось бегать без остановки. Я играл на позиции под единым форвардом Леоненко. Позади меня расположился Калитвинцев. После первого пропущенного гола я посмотрел на Юру и увидел, что он безумно устал. Мы просто не успевали за хорватами. Не было возможности даже взглянуть, против кого играешь. Не говорю уже о том, чтобы слово друг другу сказать", – делился воспоминаниями Юрий Петрович.

Тот поединок на "Максимире" Мартынов считает одним из самых запоминающихся в карьере. "Я помню момент, когда дети растянули наш флаг. Почувствовал гордость за себя, за страну. Когда я вернулся в Кировоград, то первое, что сказал журналистам: "Ради таких минут стоит жить". Еще ребенком я мечтал о таком мгновении. В детстве еще понял, что в футболе есть вещи, гораздо важнее денег, – говорил любимец болельщиков Зирки. – Когда вспоминаю, как в Кировограде поддерживали лично меня и скандировали мою фамилию, то Загреб казался мелочью. Наши болельщики разбаловали меня. Город переживал бум, люди смотрели матчи на деревьях. Поэтому 17 кировоградских тысяч могли затмить 45 загребских без проблем".

Много эмоций осталось у Мартынова не только от самой игры. После поединка его и Юрия Букеля выбрали для сдачи допинг-теста. "Меня заменили в перерыве, и я пошел в душ, сходил в туалет. После игры забегает мужчина в раздевалку и говорит: "Номер 4 и номер 6 проходите за мной, будете сдавать анализы". Юра Букель, который играл под четвертым номером, провел весь матч и был готов идти сразу. А я все дело уже сделал в перерыве. Как же я сдам анализы? Хорваты пришли позже, веселые такие. Нам дали по баночке пива. Но мне это не помогало. Начали о чем-то говорить. Английского я не знал, поэтому ограничился несколькими словами.

Сначала хотел с Робертом Просинечки, который недавно перешел в Барселону, обменяться куртками. Но потом подумал: дебютировал, влетели 0:4, сыграл не лучший матч, вся команда ждет меня... Оставалось еще зайти в самолет в куртке с хорватскими "шашечками".

Я был голодным, отбегал первый тайм, анализы сдать не мог. Гремучая смесь... Пиво должно было ускорить процесс, но все это затянулось. Ребята смеялись надо мной, как это я так умудрился. Однако все сделали вид, что никто ничего не заметил. Нас сильно "отвозили" хорваты, я пришел в самолет и моментально заснул", – вспоминал один из самых насыщенных дней своей жизни Мартынов.

"Честно говоря, не понимаю, почему так все произошло, – рассказывал спустя много лет вратарь Дмитрий Тяпушкин. – На самом деле, хорваты тогда были очень мощными. Даже несмотря на то, что пенальти в мои ворота был следствием провокации. Мы просто попали под каток. Эта игра хорошо запечатлелась мне в памяти, помню каждый гол. Я должен был тогда сыграть лучше. Все же четыре мяча пропустил".

"А там и вспоминать нечего – нас просто "отвозили", – в свойственной ироничной манере комментирует тот поединок для Сборная24 Виктор Леоненко. – Заслуженная победа хорватов. Для нас такие матчи считались чем-то особенным, такая себе новинка. В составе хозяев на поле вышли звезды типа Бобана и Просинечки, а за нас играли несколько дебютантов. Мы просто смотрели, а хорваты играли (улыбается). В конце концов, это тоже интересный опыт, который помог нам в будущем".

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В стартовый состав украинцев на загребский матч не попал Геннадий Орбу. Однако после перерыва Анатолий Коньков выпустил полузащитника Шахтера. "Поскольку я оказался в запасе, то остался в раздевалке вместе с запасными футболистами – тогда существовала такая традиция растираться перед игрой, – вспоминает Геннадий Григорьевич в комментарии Сборная24. – Я оставлял раздевалку последним и пока дошел через туннель под крики местной торсиды, то наши проигрывали 0:1. Не успел сесть на скамейку запасных, как мы пропустили второй раз. Только сел, а Коньков сразу скомандовал: "Чего сидишь? Давай, готовься на второй тайм". После перерыва мы пропустили еще дважды и поехали домой ни с чем".

Букель – второй справа в верхнем ряду

"Прежде всего следует заметить, что у нас был очень сильный соперник, – говорит в интервью Сборная Юрий Букель. – На Евро хорваты проиграли в четвертьфинале Германии, будущему чемпиону. А через два года стали третьими на Чемпионате мира. У сборной Украины просто не было шансов. Стоит хотя бы взглянуть на имена: Шукер, Бобан и Просинечки тогда находились просто таки в идеальной форме".

Сам Букель не был готов к игре на сто процентов, однако Анатолий Коньков рискнул и поставил защитника Черноморца в стартовый состав. "Я очень хотел сыграть за сборную. Поэтому вышел на поле с перемотанной ногой. При том, что две-три недели не тренировался в общей группе", – рассказывает Юрий Александрович.

Сборная Украины неудачно провела не только игру в Загребе, но и вообще весь отборочный цикл и на Евро не поехала. "Сине-желтые" финишировали четвертыми в группе после Хорватии, Италии и Литвы. Все великие победы и приятные мгновения были впереди.

ПРОТОКОЛ

Хорватия – Украина 4:0

25.03.1995 года. Загреб. Стадион "Максимир".

Украина: Тяпушкин, Лужный (к), Телесненко, Букель, Шматоваленко, Мартынов (Орбу, 46), Мизин, Калитвинцев, Шевченко, Леоненко, Коновалов.

Тренер: Анатолий Коньков.

Голы: Бобан (13), Шукер (20, 80), Просинечки (71, с пенальти).