22 марта свой день рождения отмечает Олег Кузнецов, который выигрывал серебряные медали Чемпионата Европы и считался ведущим защитником Динамо Валерия Лобановского в 80-х. Кроме того, на счету легенды есть три матча за сборную Украины.

Источник: 24 канал

"В сборной Украины я дебютировал довольно поздно, незадолго до своего 30-летия, – говорит в интервью Сборная24 Олег Кузнецов. – В 1992 году состоялся Чемпионат Европы, участие в котором принимала и сборная СНГ. В ее составе выступало несколько украинцев, в том числе, и я с Алексеем Михайличенко".

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К тому времени оба представляли шотландский Рейнджерс, вместе с которым выиграли все возможные локальные трофеи. Кузнецов не скрывает – в истории со сборной все могло сложиться иначе: "Нам действительно настойчиво рекомендовали принять предложение сборной России. Несколько ребят (Канчельскис, Онопко, Юран) с этим вариантом согласились, но мы с Алексеем категорически отказались.

Для меня даже такой вопрос не возникал и мыслей не было. Я не сомневался и не колебался, ведь знал, что хочу играть только за Украину, за свою Родину. Я родился в Украине, провел там почти всю свою жизнь. Там жила моя семья. За кого я еще мог выступать?

Четвертый матч в истории "сине-желтых" состоялся в Минске против белорусов, и стал дебютным для Олега и Алексея (Михайличенко, кстати, вывел партнеров на поединок с капитанской повязкой). "В октябре 1992 в Глазго пришел факс – меня и Михайличенко приглашали на товарищеский матч против сборной Беларуси. За день или за два мы прибыли в лагерь сборной. Далее вылетели в Минск, после чего мы вернулись в расположение клуба. Сыграли 1:1 , познакомились со всеми, увиделись со знакомыми ребятами, было приятно. Понятно, что особых задач перед нами не ставили, наша национальная команда как раз переживала процесс становления", – вспоминает Олег Владимирович.

Вызов в сборную по словам Кузнецова не стал проблемой для украинцев в ​​Глазго.

Нас отпустили без лишних разговоров. Для Рейнджерс это было престижно, никаких препятствий нам не ставили, наоборот положительно относились к такому. К тому же шотландский чемпионат не считался чрезвычайно популярным. Мы также с удовольствием приехали.

Через два года защитник провел свой следующий поединок в сине-желтых цветах. В Киев приехала сборная Словении в рамках отбора на ЧЕ-1996. "Это был совсем другой настрой, ведь мы проводили второй официальный матч в истории сборной. Сыграли вничью 0:0, хотя могли проиграть. Детали я уже забыл – все, что помню это то, что, пожалуй, я допустил ошибку", – говорит футболист.

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Во втором тайме вся оборона украинцев действительно провалилась и Дмитрию Тяпушкину пришлось сбивать в штрафной площадке Сашо Удовича. Однако уже через минуту наш кипер исправил общую ошибку и парировал пенальти от пострадавшего Удовича.

А через месяц украинцы наконец победили в отборе и разгромили в Киеве Эстонию 3:0. Если для Кузнецова эта игра оказалась последней в составе сборной, то вратарь Александр Шовковский провел тот вечер свой премьерный поединок за главную команду страны.

"В сборной всегда был хороший коллектив. Возможно, бытовые условия или качество формы существенно уступали тем, которые, например, были в Шотландии, но командный дух все это нивелировал. Я всегда приезжал в сборную Украины с удовольствием", – вспоминает Олег Владимирович. Он, кстати, стал первым футболистом среди сборников, представлявшим в главной команде страны два иностранных клуба. В 1994-м он перебрался из Рейнджерса в израильский Маккаби из Хайфы, и именно в качестве футболиста этого клуба отправился в сборную на матчи отбора.

В течение последнего десятилетия Олег Кузнецов работает тренером юношеских сборных Украины. Сейчас в его распоряжении сборная команда U-16. Свой 58-й день рождения Кузнецов настроен праздновать дома: "В этом году у меня не круглая дата. Как-то так сложилось, что 22 марта всегда проходили поединки. Поэтому, впервые за последние годы отмечу праздник в семейной атмосфере с родными".