Миланский клуб не против подписать хавбека национальной сборной Украины.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить карьеру в миланском Интере, сообщает портал Interlive.

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По информации издания, украинский хавбек может стать заменой Кристиану Эриксену, которого Интер планирует продать уже этой зимой.

Миланцы обратили внимание на Малиновского, который не получает много игрового времени в составе Аталанты. Наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини предпочитает Маттео Пессину вместо Руслана.

Сообщается, что наиболее реальным вариантом может стать аренда украинского футболиста с правом выкупа.

В текущем сезоне Серии А Малиновский провел 13 матчей, в которых отметился голом и 3 ассистами.