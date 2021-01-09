Маліновський знову класно виконав роль джокера – гольовий пас українця посприяв розгрому
Вже традиційно Руслан вийшов на поле по перерві і оформив результативну дію.
Команда з Бергамо здобула третю перемогу поспіль – цього разу від банди Гасперіні постраждав Беневенто. Рахунок відкрив словенець Йосіп Ілічіч, хоча вже на старті другого тайму господарі відновили паритет зусиллями Марко Сау.
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На 64-й хвилині у гру вступив Маліновський (вчетверте поспіль розпочав поєдинок з лави запасних) і бергамаскам вдалося дотиснути опонента. Спочатку Рафаель Толої вивів Аталанту вперед, а двома хвилинами пізніше відзначився Дуван Сапата. Обидві атаки пройшли без участі українця.
Зате саме Руслан віддав передачу (нехай і не буквально гостру) на Луїса Мурієля, який чудовим обвідним ударом відправив снаряд у сітку. Окрім цього, гравець збірної України звикло брав ініціативу на себе і суттєво оживив гру команди.
Завдяки черговій перемозі Аталанта продовжила підйом на вершину. Бергамаски йдуть на четвертій сходинці Серії А з 31 пунктом в активі. Від лідера Мілана команду Маліновського віддаляє 6 очок.
Огляд матчу
Чемпіонат Італїі, 17 тур
Беневенто – Аталанта 1:4
Голи: Сау, 50 – Ілічіч, 30, Рафаель Толої, 69, Сапата, 71, Мурієль, 86.
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