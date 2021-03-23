Накануне первого поединка отбора на ЧМ-2022 против Франции состоялась пресс-конференция с участием главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Источник: 24 канал

"Я рад всех поздравить с началом сбора национальной команды. Пока не готов общаться на украинском языке постоянно, но буду делать это в будущем.

Натурализация Макса Килмана? Сейчас мы сделали запрос по нему в ФИФА. Ждем ответа. Запрос касается и его выступлений за сборную Англии по футзалу. Когда будет более или менее точная информация, сможет ли он играть за Украину или нет, тогда мы скажем всю информацию. Но такой запрос в ФИФА мы сделали.

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Что касается информации о травме Тараса Степаненко, я общался с ним буквально две недели назад, как и с врачом Шахтера. Я знаю, что ему делали определенные процедуры. Насколько я знаю, его состояние стабильное. Я тоже немного удивился указанной информации. Если его колено хорошо отреагирует на те физические нагрузки, которые он сейчас получает, то он будет играть. Если нет... Думаю, лучше всего на этот вопрос ответит сам Тарас или его врач. Но по моей информации, у него, в принципе, все хорошо сейчас.

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Выводы из прошлогоднего поражения от Франции мы сделали. Сейчас будет официальный матч и это совсем другая концентрация. Мы знаем силу этой команды, я уважаю игроков и тренера. Недаром они стали чемпионами мира. У них сильный состав, но мы имеем план на игру, мы серьезно готовимся.

Что касается состава, то у нас есть определенные потери. В частности, Тарас Степаненко, Виктор Цыганков, Артем Беседин – это игроки, на которых мы рассчитывали. Под вопросом и Андрей Ярмоленко.

Но несмотря на это, команда готовится. У нас есть определенные планы, но, к сожалению, очень мало времени. Мы выходим из сложившейся ситуаци и впервые играем три официальных матча. В этом тоже есть определенные трудности. Несмотря на все обстоятельства, мы сегодня вечером вылетаем во Францию ​​с хорошим настроением и будем готовиться к завтрашнему матчу.

Когда игроки приезжают из клубов в сборную, они должны сразу забывать удачные или неудачные матчи. Национальная команда – это совсем другой уровень и концентрация, они обязаны перестраиваться, какая бы ситуация не была в клубах. Здесь совсем другая история. Надеюсь, игроки прислушиваются к моим словам и будут готовы на все три матча.

Да, за последние недели Динамо и Шахтер вылетели из еврокубков – это не совсем приятно. Есть некоторый спад, особенно у лидеров в последних матчах. Я думаю, что это временное явление, игроки будут готовы, прежде всего, психологически.

Ситуация с вратарями? Мы должны сделать выбор. У нас будет тренировка сегодня и небольшой разогрев завтра перед игрой. Если мы вспомним предыдущий матч, то это был дебют Бущана, много случайных голов. В этой ситуации, когда мы имеем большой выбор голкиперов, я должен его сделать", – сказал Андрей Николаевич.

Завтра, 24 марта, в Париже состоится поединок Франция – Украина, который начнется в 21:45.