Опорник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко не скоро вернется на футбольное поле. У футболиста диагностировали серьезную травму.

В 15-м туре УПЛ хавбек Шахтера Тарас Степаненко получил повреждение. Как выяснилось после обследования, травма спровоцировала рецидив повреждения мениска.

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Следовательно, на футболиста ожидает длительный процесс восстановления. Один из лидеров национальной команды может пропустить Евро-2020, который пройдет в июне-июле 2021 года.

В текущем сезоне Тарас успел сыграть 18 матчей и отметиться результативной передачей.