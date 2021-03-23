Напередодні першого поєдинку відбору на ЧС-2022 проти Франції відбулася пресконференція за участю головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

Джерело: 24 канал

"Я радий всіх привітати з початком збору національної команди. Поки не готовий спілкуватися українською мовою постійно, але робитиму це в майбутньому.

Натуралізація Макса Кілмана? Зараз ми зробили запит щодо нього у ФІФА. Чекаємо відповіді. Запит стосується і його виступів за збірну Англії з футзалу. Коли буде більш-менш точна інформація, чи зможе він грати за Україну, чи ні, тоді ми скажемо всю інформацію. Але такий запит у ФІФА ми зробили.

До теми Захисник "Вулверхемптона" Кілман несподівано захотів виступати за збірну України

Що стосується інформації про травму Тараса Степаненка, то я спілкувався з ним буквально два тижні тому, як і з лікарем Шахтаря. Я знаю, що йому робили певні процедури. Наскільки я знаю, його стан стабільний. Я теж трохи здивувався вказаній інформації. Якщо його коліно добре відреагує на ті фізичні навантаження, які він зараз отримуватиме, то він гратиме. Якщо ні… Думаю, найкраще на це запитання відповість сам Тарас або його лікар. Але за моєю інформацією, у нього, в принципі, все добре зараз.

До теми Рецидив травми меніска: Степаненко може пропустити Євро-2020

Висновки з минулорічної поразки від Франції ми зробили. Зараз буде офіційний матч і це зовсім інша концентрація. Ми знаємо силу цієї команди, я поважаю гравців і тренера. Недарма вони стали чемпіонами світу. У них сильний склад, але ми маємо план на гру, ми серйозно готуємося.

Що стосується складу, то в нас є певні втрати. Зокрема, Тарас Степаненко, Віктор Циганков, Артем Бєсєдін – це гравці, на яких ми розраховували. Під питанням і Андрій Ярмоленко. Але попри це, команда готується.

У нас є певні задуми, але, на жаль, дуже мало часу. Ми виходимо з ситуації, що вперше граємо три офіційні матчі. У цьому теж є певні труднощі. Незважаючи на всі обставини, ми сьогодні ввечері вилітаємо у Францію з хорошим настроєм і будемо готуватися до завтрашнього матчу.

Коли гравці приїжджають з клубів у збірну, вони повинні одразу забувати вдалі чи невдалі матчі. Національна команда – це зовсім інший рівень та концентрація, вони зобов’язані перелаштовуватися, яка б ситуація не була в клубах. Тут зовсім інша історія. Сподіваюся, гравці прислухаються до моїх слів і будуть готові на всі 3 матчі.

Так, за останні тижні Динамо і Шахтар вилетіли з єврокубків – це не зовсім приємно. Є певний спад, особливо у лідерів в останніх матчах. Я думаю, що тимчасове явище, гравці будуть готові, перш за все, психологічно.

Ситуація з воротарями? Ми маємо зробити вибір. У нас буде тренування сьогодні і невеликий розігрів завтра перед грою. Якщо ми згадаємо попередній матч, то це був дебют Бущана, багато випадкових голів. В цій ситуації, коли ми маємо великий вибір голкіперів, я повинен його зробити", – сказав Андрій Миколайович.

Завтра, 24 березня, у Парижі відбудеться поєдинок Франція – Україна, який розпочнеться о 21:45.