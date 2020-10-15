Сборная Украины по футболу попала в рейтинг самых дорогих команд мира. Команда Андрея Шевченко попала в список 50-ти самых дорогих национальных сборных мира.

Украина – 38-я в рейтинге

Соответствующий рейтинг составил специализированный портал Transfermarkt. В рейтинге сборная Украины оказалась на 38-й строчке со стоимостью состава в 105,1 миллиона евро.

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Впрочем, следует отметить, что состав команд может меняться ежемесячно. Главные тренеры команд могут использовать разных футболистов.

Поэтому стоимость национальных сборных, в отличие от клубов, может колебаться. Например, все тот же Transfermarkt октябрьский состав команды Андрея Шевченко оценивает в 116,95 миллиона евро.

Какие ступеньки занимают соперники Украины

Украинская команда в Лиге наций противостоит Швейцарии, Германии и Испании. Из этих команд самый низкий рейтинг имеют швейцарцы – 26 (178,8 миллиона евро).

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Сборная Испании занимает 6-ю строчку (768,5 миллиона евро), а Германия – третью (926,5 миллиона евро).

Что касается соперников Украины на Евро-2020, то команда Нидерландов – 10-я (555,8 миллиона евро), а сборная Австрии – 23-я (202,1 миллиона евро).

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