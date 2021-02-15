Форвард Колоса Евгений Селезнев рассказал детали звездной встречи в Турции.

По словам Евгения Селезнева, на встрече с Ворониным и российскими звездами он выпил несколько бокалов вина, но сыграть против Руха из Бреста ему не позволило повреждение.

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"Я прочитал о себе много за эти дни и я просто не понял, что происходило. Почему, как и что, и откуда это все взялось? Красное вино я могу выпить. Почему нет? Ну мы выпили... Как много? Я не мерил. Ну несколько бокалов выпил. Ну я же не считал бокалы. Ну сидим за разговором, собралось 6-7 очень известных людей.

Сыграть в товарищеском матче мне не давали ахиллы. Любой врач это подтвердит. В тот день я действительно выпил очень много обезболивающего, натерся мазью. Боль действительно не давала мне бежать.

Я не мог играть, с разминки пришлось уйти. Я сам по себе эмоциональный человек. Такой же, как и Руслан Владимирович. Да, конфликт какой-то был. Конечно, я разозлился. Где-то я неправильно поступил. Где-то я не прав, очень сильно. Я готов извиниться за то, что где-то не так сделал", – сказал Селезнев.

По приезду в Киев футболист написал Костышину большое СМС, но ответа не получил. Также Селезнев сдал анализы на наличие в крови алкоголя или других веществ.

"Поднимался вопрос о расторжении контракта. Я попросил объяснить, на каком основании. Оснований нет. На моей стороне факты, а у других – догадки. Это тоже не совсем правильно. Я не могу отвечать за то, что кому-то что-то кажется. У меня пока есть контракт с Колосом. Я его честно выполнял и выполняю.

Я понимаю, что некоторые люди обижены на меня, может разозлились. Так же могут и помириться. Наверное, мы с Русланом Владимировичем должны все решить. Другого выхода нет", – подытожил форвард.

Напомним, Колос исключил Селезнева из заявки на вторую часть сезона УПЛ. Официально ни клуб, ни игрок не сообщали о расторжении контракта.