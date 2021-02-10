Украинский форвард Евгений Селезнев не собирается вешать бутсы на гвоздь после скандала с Колосом.

Украинские букмеркеры принимают ставки на то, где продолжит свою карьеру Евгений Селезнев. Одна из опций – завершение карьеры футболиста.

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"Ставки на то, что я объявлю о завершении карьеры? Если хотите проиграть деньги, то ставьте. Пока не побью рекорд по голам в чемпионатах Украины, никто меня не уберет из футбола", – сказал Селезнев.

На данный момент в таблице бомбардиров чемпионата Украины Селезнев из 116 мячами находится на 3 месте. На 7 голов его опережают Максим Шацких и Сергей Ребров.

Напомним, Колос отправил Селезнева из турецких сборов за якобы нарушение режима. Сам футболист отрицает факт употребления алкоголя перед спаррингом с Рухом из Бреста. Колос также официально не сообщил своей версии.