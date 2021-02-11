Хавбек Шахтаря та збірної України Степаненко планує закінчити тренерські курси
Центральний півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко після завершення кар'єри футболіста може стати тренером.
Джерело:ФК Шахтар
Опорник збірної України Тарас Степаненко ще не вирішив, чим буде займатися після завершення ігрової кар'єри, але планує піти на тренерські курси.
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"Мені вже за віком доводиться думати про майбутнє. Звичайно, думки з'являються. Не знаю ще на 100%, чи піду працювати тренером. Точно закінчу курси, щоб отримати ліцензію.
Зараз розумію, що якщо хочу відпрацювати якийсь аспект гри, можу придумати тренування. Але я повинен визначитися зі стилем гри своєї команди, а потім під цей стиль писати тренувальний процес.
А якщо почну копіювати тренування Луческу, Фонсекі і Каштру – або каша вийде, або буду наслідувати і не зможу проявити свій стиль", – розповів футболіст.
Зазначимо, що Тарас грає у футболці Шахтаря з 2010 року, зіграв за "гірників" 326 матчів, забив 22 гола та віддав 21 результативну передачу.
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