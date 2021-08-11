Карьера в Андерлехте у Евгения Макаренко не сложилась. Прошлый сезон он провел в аренде в Кортрейке, но даже после этого бельгийский гранд на него не рассчитывал, поэтому стороны прекратили сотрудничество.

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Теперь украинский хавбек, который играл за национальную команду на Евро-2020, будет защищать цвета венгерского Фехервара. Соглашение футболиста с новым клубом рассчитано на 2 года. Другие детали контракта пока не сообщаются.

За Фехервар уже играет еще один украинец – вингер Иван Петряк. Он стал игроком команды 2 года назад, сыграл 90 матчей, забил 19 голов и отдал 22 ассиста.

Перед переходом в Фехервар Петряк выступал за его заклятого врага – Ференцварош, который тогда тренировал Сергей Ребров.