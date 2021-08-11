Кар'єра в Андерлехті в Євгена Макаренка не склалася. Минулий сезон він провів в оренді у Кортрейку, але навіть після цього бельгійський гранд на нього не розраховував, тому сторони припинили співпрацю.

Цікаво Харатін та Зубков допомагають Ференцварошу пробитися у наступний етап Ліги чемпіонів

Тепер український хавбек, який грав за національну команду на Євро-2020, захищатиме кольори угорського Фехервара. Угода футболіста з новим клубом розрахована на 2 роки. Інші деталі контракту наразі не повідомляються.

За Фехервар вже грає ще один українець – вінгер Іван Петряк. Він став гравцем команди 2 роки тому, зіграв 90 матчів, забив 19 голів та віддав 22 асисти.

Перед переходом у Фехервар Петряк виступав за його запеклого ворога – Ференцварош, який тоді тренував Сергій Ребров.