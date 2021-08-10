В старте венгерской команды вышел Игорь Харатин, провел на поле весь матч и получил желтую карточку. Александр Зубков сыграл заключительные 12 минут. В составе чешской Славии весь поединок отыграл украинский защитник Тарас Качараба.

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Первый матч Ференцвароша и Славии завершился победой "Фради" со счетом 2:0. В Чехии сильнее оказались хозяева – 1:0. Однако единственный гол Лукаша Масопуста не позволил команде из Праги преодолеть Третий квалификационный раунд. Голевая атака чехов пришла с левого фланга – Славия воспользовалась провалом соперника.

На пути в групповой этап Лиги чемпионов сильнейшей команде Венгрии остается сделать один шаг. В следующем раунде Ференцварош сыграет со швейцарским Янг Бойз.