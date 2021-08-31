Харатин покинул расположение сборной: он подпишет контракт с топ-клубом Европы

31 августа 2021 , 14:56
Читати новину українською

Источник:

Legia.Net

Хавбек сборной Украины Игорь Харатин уже вскоре сменит клубную прописку. Футболист продолжит карьеру в составе чемпиона Польши.

Украинский полузащитник уже прибыл в столицу Польши для подписания контракта. Ференцварош согласился продать игрока.

Кстати Буяльский – в основе сборной Украины: Петраков начинает раскрывать карты

Еще вчера Игорь прибыл в расположение сборной Украины в Казахстане, но сегодня был вынужден отправиться в Варшаву, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с Легией.

Сумма трансфера пока неизвестна. После подписания контракта с чемпионом Польши Игорь вернется в лагерь "желто-синих".

В новом сезоне Харатин успел провести 8 матчей в основе Ференцвароша и один раз выйти на замену.

Меня зовут Георгий: кипер Динамо и сборной Украины Бущан рассказал о забавной путанице с именем
Автор: Ярослав Сиваківський