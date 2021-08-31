Как рассказал голкипер, на улицах Киева его часто зовут Григорием. Это изрядно раздражает футболиста, поэтому он принципиально не откликается на чужое имя.

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Я раз и навсегда хочу сказать, что меня зовут Георгий. Почему-то в 70% случаев меня называют Григорий. Гриша и Жора – разные имена. Когда слышу на улице в спину кричат: "Григорий, Григорий", – принципиально не оборачиваюсь и не останавливаюсь для автографа или фотографии. Не обижайтесь,

– рассказал Бущан.

Напомним, что Бущан получил травму и не сможет помочь сборной Украины в матчах квалификации на ЧМ-2022 против Казахстана и Франции.