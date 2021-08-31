Український півзахисник вже прибув до столиці Польщі для підписання контракту. Ференцварош погодився продати гравця.

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Ще вчора Ігор прибув у розташування збірної України в Казахстані, але сьогодні був змушений вирушити до Варшави, щоб пройти медогляд та підписати контракт з Легією.

Сума трансферу наразі невідома. Після підписання контракту з чемпіоном Польщі Ігор повернеться у табір "жовто-синіх".

В новому сезоні Харатін встиг провести 8 матчів в основі Ференцвароша та один раз вийти на заміну.