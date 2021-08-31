Украинский полузащитник уже прибыл в столицу Польши для подписания контракта. Ференцварош согласился продать игрока.

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Еще вчера Игорь прибыл в расположение сборной Украины в Казахстане, но сегодня был вынужден отправиться в Варшаву, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с Легией.

Сумма трансфера пока неизвестна. После подписания контракта с чемпионом Польши Игорь вернется в лагерь "желто-синих".

В новом сезоне Харатин успел провести 8 матчей в основе Ференцвароша и один раз выйти на замену.