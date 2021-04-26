Украинский хавбек Ференцвароша и сборной Украины Игорь Харатин определился со своим будущим. Футболист решил не вносить в карьеру кардинальных изменений.

Игорь Харатин и Ференцварош договорились о продолжении сотрудничества. Новоиспеченный чемпион Венгрии и украинский футболист довольны друг другом.

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Новый контракт рассчитан на 1 год – новое соглашение будет действовать до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне хавбек сыграл 36 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро, Ференцварош приобрел его у Зари в январе 2019 года за 600 тысяч евро.