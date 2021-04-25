У статусі новоспеченого чемпіона "Фраді" перемогли свого принципового суперника 2:1. Обидва голи у складі Ференцвароша записав до активу гравець збірної України.

У стартовому складі першої та третьої команд угорської ліги вийшли Олександр Зубков та Іван Петряк. Гравцю Ференцвароша, який відіграв 70 хвилин, вдалося відзначитися двічі. Лише після цього господарі відповіли влучним ударом серба Неманьї Ніколіча під завісу поєдинку.

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Відстань між Ференцварошем та Академією Пушкаша, яка йде другою, становить 17 очок. У цьому сезоні командам залишилося провести по два тури.

Варто додати, що перед протистоянням на "МОЛ Арені" господарі влаштували команді Сергія Реброва чемпіонський коридор.

Чемпіонат Угорщини, 31 тур

Фехервар – Ференцварош 1:2

Голи: Ніколіч, 81 – Зубков, 35, 54.