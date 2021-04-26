Український хавбек Ференцвароша та збірної України Ігор Харатін визначився із своїм майбутнім. Футболіст вирішив не вносити в кар'єру кардинальних змін.

Ігор Харатін та Ференцварош домовилися про продовження співпраці. Новоспечений чемпіон Угорщини та український футболіст задоволені один одним.

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Новий контракт розрахований на 1 рік – нова угода діятиме до 30 червня 2022 року.

У поточному сезоні хавбек зіграв 36 матчів, забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його в 2,5 мільйона євро, Ференцварош придбав його у Зорі в січні 2019 року за 600 тисяч євро.