Хачеріді не хоче в УПЛ – футболіст шукає більш грошовиті варіанти
Український захисник Євген Хачеріді розраховує отримати вигідну пропозицію не з українського чемпіонату.
Джерело:Телеграм Динамо Київ Inside
Український захисник Євген Хачеріді незабаром визначиться з клубом, в якому продовжить свою кар'єру.
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Колишній футболіст Динамо та збірної України навряд чи повернеться в УПЛ. Його представники ведуть перемовини із клубами Азербайджану та Казахстану, які могли б вдовольнити фінансові апетити гравця.
Зазначимо, що Хачереді покинув Динамо Брест через фінансові проблеми клубу. Білоруси ще не виплатили захиснику усіх коштів, але обіцяли вирішити це питання.
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