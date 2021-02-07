Український захисник Євген Хачеріді розраховує отримати вигідну пропозицію не з українського чемпіонату.

Український захисник Євген Хачеріді незабаром визначиться з клубом, в якому продовжить свою кар'єру.

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Колишній футболіст Динамо та збірної України навряд чи повернеться в УПЛ. Його представники ведуть перемовини із клубами Азербайджану та Казахстану, які могли б вдовольнити фінансові апетити гравця.

Зазначимо, що Хачереді покинув Динамо Брест через фінансові проблеми клубу. Білоруси ще не виплатили захиснику усіх коштів, але обіцяли вирішити це питання.