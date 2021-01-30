Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола доволен прогрессом и игрой Александра Зинченко.

Источник: официальный сайт Манчестер Сити

По мнению Хосепа Гвардиолы, Зинченко демонстрирует последовательность и надежность, поэтому играет важную роль в успехе команды.

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"Он умеет играть в футбол. Александр выступает на хорошем уровне, особенно видно его последовательность. Украинец всегда тактически умный и обороняется так, что не делает ошибок. Он знает, что ему нужно делать, чтобы помочь центральным защитникам.

За последние недели он сделал невероятный шаг вперед, сыграв на "Стэмфорд Бридж", против Юнайтед на "Олд Траффорд". Зинченко играет на высоком уровне, и он действительно неплохой футболист.

Будет ли Александр и в будущем играть на позиции защитника? Что ж, ему там комфортно. Он атакующий защитник, но, возможно, ему не хватает скорости, чтобы играть в атаке. Для прогресса нашего клуба он играет ключевую роль. Ведь Зинченко прекрасно понимает игру", – похвалил Гвардиола Зинченко.

В текущем сезоне Зинченко провел за "горожан" 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом.