Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола задоволений прогресом та грою Олександра Зінченка.

Джерело: офіційний сайт Манчестер Сіті

На думку Хосепа Гвардіоли, Зінченко демонструє послідовність та надійність, тому відіграє важливу роль в успіху команди.

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"Він вміє грати у футбол. Олександр виступає на хорошому рівні, особливо видно його послідовність. Українець завжди тактично розумний і обороняється так, що не робить помилок. Він знає, що йому потрібно робити, щоб допомогти центральним захисникам.

За останні тижні він зробив неймовірний крок вперед, зігравши на "Стемфорд Брідж", проти Юнайтед на "Олд Траффорд". Зінченко грає на високому рівні, і він дійсно непоганий футболіст.

Чи буде Олександр і в майбутньому грати на позиції захисника? Що ж, йому там комфортно. Він атакувальний захисник, але, можливо, йому не вистачає швидкості, щоб грати в атаці. Для прогресу нашого клубу він відіграє ключову роль. Адже Зінченко чудово розуміє гру", – похвалив Гвардіола Зінченка.

У поточному сезоні Зінченко провів за "містян" 12 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним асистом.