УЕФА готовит запасной план для проведения Евро-2020 в случае стремительного распространения COVID-19.

Источник: Daily Mail

Евро-2020 может состояться в 4-х странах, а не в 12-и, как планировалось ранее. Европейский футбольный союз делает все возможное, чтобы придерживаться своего плана, но последние отчеты ВООЗ по коронавирусу не дают поводов для оптимизма.

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В условиях стремительного распространения COVID-19 для упрощения логистики и избежания лишних рисков количество стран-хозяев может уменьшиться в три раза.

Позиция Англии выглядит неприкосновенной, ведь Уэмбли должен принимать один из полуфиналов и финал турнира, а программа вакцинации Великобритании является самой лучшей в Европе. Также фаворитами на "выживание" являются Португалия, Германия и Россия.

Сейчас все 12 стран продолжают подготовку к Евро-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.