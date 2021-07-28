23-летний полузащитник Алексей Гуцуляк продолжит карьеру в СК Днепр-1. Десна согласилась на трансфер футболиста.

Интересно Селезнев шокировал обещанием после перехода в Мынай: журналистам будет нелегко

Контракт хавбека с черниговским клубом завершался в конце декабря 2022 года, поэтому днепряне заплатят за переход игрока. Сумма трансфера не разглашается.

Контракт Гуцуляка с новым клубом рассчитан на 4 года. В прошлом сезоне Алексей сыграл 27 матчей, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач (Алан Патрик стал лучшим ассистентом чемпионата с показателем в 8 передач).

Первый тур чемпионата Украины 2021/22 Гуцуляк пропустил из-за дисквалификации.