После чемпионата Европы украинский защитник получил дополнительный отпуск. На Евро-2020 Соболь сыграл всего несколько минут – он вышел на замену в компенсированное время матча с Северной Македонией (2:1).

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На выходных действующий чемпион не сумел победить Эйпен (2:2). Кроме Соболя, в том поединке не участвовал голкипер Симон Миньоле (из-за травмы), а также лидер команды Ханс Ванакен. Игрок сборной Бельгии, как и Соболь, получил несколько дополнительных дней отдыха.

В воскресенье Брюгге будет гостить у новичка элитного дивизиона Сент-Жиллуаз.